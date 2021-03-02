مقتل شاب في جريمة طعن في عكا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قتل الشاب خالد ناصر حصري، في الثلاثينات من عمره، من مدينة عكا متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في نهريا، اليوم الثلاثاء.



وبحسب موقع "عرب 48" فأن الضحية أحيل إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وهو يعاني من جروح حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.



وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 داخل اراضي 48، 16 مواطنا عربيا.