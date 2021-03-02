الاحتلال يُمدد اعتقال فتى من جنين للمرة الـ 18

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (17 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، للمرة الـ 18 على التوالي.



وأفادت والدة المعتقل أبو بكر، بأن محكمة سالم العسكرية، مددت اعتقال نجلها حتى السادس عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه نقل من قسم التحقيق في (الجلمة) إلى سجن (مجدو)، علماً أنه اعتقل في السابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي.