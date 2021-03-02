29 وفاة و5124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 وفاة و5124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ووفق بيان الصحة الأردنية، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (402,282) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (43,383) حالة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4756) حالة.