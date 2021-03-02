نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال استقباله السفير الإماراتي، لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الثلاثاء، "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.وذكر مكتب نتنياهو في بيان صحفي: "استقبل رئيس الوزراء نتنياهو، اليوم، في مكتبه محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل".وأكد نتنياهو للسفير الإماراتي، إنه سعيد بالالتقاء به، ورحب بوصوله إلى إسرائيل، مشددًا بالقول: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط، نغير وجه العالم".بدوره، استقبل وزير التعاون الإقليمي، أوفير أكونيس، بمكتبه في القدس، سفير الإمارات لدى "إسرائيل" محمد آل خاجة، وبحث معه إقامة مشاريع مشتركة للبلدين في مختلف المجالات".