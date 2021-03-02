عربي

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر لبنانية، بأن مواطنا من بلدة الحولا جنوبي لبنان عثر على طائرة إسرائيلية صغيرة في واد قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 وحسب موقع (أخبار الأمن الميداني) الإسرائيلي، فقد أبلغ المواطن اللبناني السلطات اللبنانية بالطائرة، موضحًا أنه من المحتمل أن تكون الطائرة إسرائيلية وأنها سقطت نتيجة عطل فني.

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العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

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العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

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