إسرائيل: نسعى لـ "ترتيب أمني خاص" مع الإمارات والبحرين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص"، مغ دول خليجية، وقعت مؤخراً اتفاقيات تحالف وتطبيع رسمي للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في إشارة إلى الإمارات والبحرين.



ووفق وكالة (رويترز)، فإن إسرائيل والإمارات، اقترحتا إقامة "تعاون دفاعي وعسكري" في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.



وقال غانتس، خلال زيارة لغلاف غزة، تعليقاً على تقرير للإذاعة العامة الإسرائيلية (كان - ريشيت بيت)، إنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية.



وأضاف غانتس: "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع، لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها"، متابعًا: "نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب".



وامتنع غانتس عن الخوض في تفاصيل، بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.