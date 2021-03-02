شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم حي الجالية الإفريقية بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم حي الجالية الإفريقية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء ثلاثة أشقاء هم مصطفى وعبد الله ورؤى بلالة إضافة الى الشابين ناجي زغير، ومحمد الصواف بعد الاعتداء عليهم قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

 وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجالية الإفريقية بالبلدة القديمة في القدس والقريب من باب المجلس، في محاولة لاعتقال أحد الشبّان، ما أدى لاندلاع مناوشات مع المواطنين.

 وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي بالضرب ورش غاز الفلفل وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين على الأقل واعتقال خمسة آخرين.

 من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة واحدة بغاز الفلفل ميدانيًا. 

 وفي منطقة باب العامود أوقفت قوات الاحتلال عدداً من الشبان وفتشتهم بشكل استفزازي، فيما حررت غرامات مالية للأهالي في شارع صلاح الدين.

 ويعيش في القدس مواطنون من أصول افريقية، ويسكنون على مقربة من باب الناظر (باب المجلس)، والذي يقع في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، في مساحة ضيقة ضمن رباطين هما: رباط علاء الدين البصير، والرباط المنصوري.

 

ويبلغ عدد أبناء الجالية الإفريقية حوالي 350 شخصا، يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من فلسطين قضية وأرضا وشعبا ومقدسات، وتعود جذورهم إلى دول تشاد، نيجيريا، السودان، والسنغال.

ووصلوا الى القدس في أواخر القرن التاسع عشر، للدفاع عن المقدسات الإسلامية ضد الانتداب البريطاني ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي، وأخذوا على عاتقهم حراسة وحماية الحرم القدسي، وتقديم الخدمات للمصلين.

وقد شارك الكثيرون من أبناء الجالية الإفريقية في المعارك التي خاضها الفلسطينيون ضد الحركة الصهيونية وكان أبرزها معركة جبل المكبر التي قادها محمد طارق الإفريقي، واستطاع ومن معه من القوات الفلسطينية والأردنية إنقاذ جبل المكبر ومحيطه من الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: خطتنا الاحتياطية جاهزة حتى لو اقتحم الاحتلال قلب الضفة

لجنة الانتخابات: خطتنا الاحتياطية جاهزة حتى لو اقتحم الاحتلال قلب الضفة

قيادي فلسطيني يُرجِّح ألا تُجرى انتخابات للمجلس الوطني

قيادي فلسطيني يُرجِّح ألا تُجرى انتخابات للمجلس الوطني

أبو ليلى: الانتخابات فرصة لتجديد بُنية الحركة الوطنية والدفع قدماً بجيل جديد من القادة

أبو ليلى: الانتخابات فرصة لتجديد بُنية الحركة الوطنية والدفع قدماً بجيل جديد من القادة

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

البردويل: مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية ليست تكرارًا لتجربة فتح السياسية

البردويل: مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية ليست تكرارًا لتجربة فتح السياسية

غانتس من غلاف غزة يضع شرطًا لتحسين حياة أهالي القطاع

غانتس من غلاف غزة يضع شرطًا لتحسين حياة أهالي القطاع

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

لجنة الانتخابات: اجتماع &#34;مهم&#34; يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

لجنة الانتخابات: اجتماع "مهم" يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

منوعات

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

عربي

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي

مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)