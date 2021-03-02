شؤون فلسطينية

غانتس من غلاف غزة يضع شرطًا لتحسين حياة أهالي القطاع

غانتس من غلاف غزة يضع شرطًا لتحسين حياة أهالي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس: إنه على الرغم من الهدوء النسبي، إلا أن التنظيمات في قطاع غزة تواصل عملها وتطوير نفسها.
 
وأضاف غانتس وفق القناة السابعة: "نحن نستعد أيضًا لأشهر الصيف، وسنعمل ضد حماس والجهاد في كل وقت ومكان".
 
جاء ذلك خلال زيارة غانتس لفرقة غزة برفقة نائب رئيس الأركان اللواء إيال زمير، وقائد القيادة الجنوبية اللواء هرتسلي هاليفي، وقائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني وكبار المسؤولين الآخرين رافقوا غانتس في الزيارة.
 
وبدأ غانتس جولته بزيارة مقر كتيبة "كرم أبو سالم"، حيث جرى تقييم للوضع وحوار مع قادة المنطقة.
 
وقال غانتس "غزة لديها فرصة في توسيع التجارة والاقتصاد وتغيير أسلوب حياة سكان قطاع غزة فقط بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين بدلا من تطوير صواريخ حماس".
 
وأضاف: "معبر كرم أبو سالم، ينقل البضائع على جميع المستويات إلى قطاع غزة ويمكن ويجب أن يصبح جسرا لتنمية اقتصاد غزة". 

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات: خطتنا الاحتياطية جاهزة حتى لو اقتحم الاحتلال قلب الضفة

لجنة الانتخابات: خطتنا الاحتياطية جاهزة حتى لو اقتحم الاحتلال قلب الضفة

قيادي فلسطيني يُرجِّح ألا تُجرى انتخابات للمجلس الوطني

قيادي فلسطيني يُرجِّح ألا تُجرى انتخابات للمجلس الوطني

أبو ليلى: الانتخابات فرصة لتجديد بُنية الحركة الوطنية والدفع قدماً بجيل جديد من القادة

أبو ليلى: الانتخابات فرصة لتجديد بُنية الحركة الوطنية والدفع قدماً بجيل جديد من القادة

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

قوات الاحتلال تقتحم حي الجالية الإفريقية بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم حي الجالية الإفريقية بالقدس

البردويل: مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية ليست تكرارًا لتجربة فتح السياسية

البردويل: مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية ليست تكرارًا لتجربة فتح السياسية

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر شباط.. 127 عملية اعتقال بينهم 10 سيدات

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

لجنة الانتخابات: اجتماع &#34;مهم&#34; يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

لجنة الانتخابات: اجتماع "مهم" يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

منوعات

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

عربي

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي

مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)