مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة محمود عباس، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، عن توفر منحتين دراسيتين كاملتين، على أن يكون الطالب فلسطيني لاجئ من مخيمات لبنان ويحمل إثباتا بذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أن الأولوية للطلبة المتفوقين، مبينة أن على الطالب اختيار إحدى الكليات التالية، بالإضافة إلى اختيار واحدة من الجامعتين المذكورتين بالإعلان أدناه:
Facilities
Faculty of Economic and Management Science
Faculty of Education
Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology
Faculty of Health Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Law
Faculty of Natural and Agricultural Sciences
Faculty of Theology
Faculty of Veterinary Science
معلومات عامة :
1-ستقدم المنحة في إحدى الجامعات التالية :
• University of Johannesburg in Johannesburg
• University of Pretoria in Hatfield – Pretoria
2-يعفى الطالب من الأقساط الدراسية بالكامل.
3- التدريس باللغة الإنجليزية .
4- سيتم توفير سكن للطالب.
5-سيتم توفير بدل مصاريف معيشة.
6-يستطيع المنافسة على المنح الدراسية في جنوب إفريقيا خريجو الثانوية العامة للعامين 2019 و2020.
آلية تقديم الطلب:
- تحميل النموذج عن الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة www.maf.ps
- يقدم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال البريد الالكتروني: [email protected] وآخر موعد لتقديم الطلب هو يوم الخميس الموافق 10/03/2021 .
أعلنت مؤسسة محمود عباس، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، عن توفر منحتين دراسيتين كاملتين، على أن يكون الطالب فلسطيني لاجئ من مخيمات لبنان ويحمل إثباتا بذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أن الأولوية للطلبة المتفوقين، مبينة أن على الطالب اختيار إحدى الكليات التالية، بالإضافة إلى اختيار واحدة من الجامعتين المذكورتين بالإعلان أدناه:
Facilities
Faculty of Economic and Management Science
Faculty of Education
Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology
Faculty of Health Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Law
Faculty of Natural and Agricultural Sciences
Faculty of Theology
Faculty of Veterinary Science
معلومات عامة :
1-ستقدم المنحة في إحدى الجامعات التالية :
• University of Johannesburg in Johannesburg
• University of Pretoria in Hatfield – Pretoria
2-يعفى الطالب من الأقساط الدراسية بالكامل.
3- التدريس باللغة الإنجليزية .
4- سيتم توفير سكن للطالب.
5-سيتم توفير بدل مصاريف معيشة.
6-يستطيع المنافسة على المنح الدراسية في جنوب إفريقيا خريجو الثانوية العامة للعامين 2019 و2020.
آلية تقديم الطلب:
- تحميل النموذج عن الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة www.maf.ps
- يقدم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال البريد الالكتروني: [email protected] وآخر موعد لتقديم الطلب هو يوم الخميس الموافق 10/03/2021 .
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