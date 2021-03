مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة محمود عباس، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، عن توفر منحتين دراسيتين كاملتين، على أن يكون الطالب فلسطيني لاجئ من مخيمات لبنان ويحمل إثباتا بذلك.وأشارت المؤسسة إلى أن الأولوية للطلبة المتفوقين، مبينة أن على الطالب اختيار إحدى الكليات التالية، بالإضافة إلى اختيار واحدة من الجامعتين المذكورتين بالإعلان أدناه:FacilitiesFaculty of Economic and Management ScienceFaculty of EducationFaculty of Engineering, Built Environment and Information TechnologyFaculty of Health SciencesFaculty of HumanitiesFaculty of LawFaculty of Natural and Agricultural SciencesFaculty of TheologyFaculty of Veterinary Scienceمعلومات عامة :1-ستقدم المنحة في إحدى الجامعات التالية :• University of Johannesburg in Johannesburg• University of Pretoria in Hatfield – Pretoria2-يعفى الطالب من الأقساط الدراسية بالكامل.3- التدريس باللغة الإنجليزية .4- سيتم توفير سكن للطالب.5-سيتم توفير بدل مصاريف معيشة.6-يستطيع المنافسة على المنح الدراسية في جنوب إفريقيا خريجو الثانوية العامة للعامين 2019 و2020.آلية تقديم الطلب:- تحميل النموذج عن الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة www.maf.ps- يقدم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال البريد الالكتروني: [email protected] وآخر موعد لتقديم الطلب هو يوم الخميس الموافق 10/03/2021 .