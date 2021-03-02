وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة رياض العطاري: إن قرار الحكومة يوم أمس القاضي بموافقتها على دفع مساهمة المزارعين المالية لتشغيل محطة معالجة المياه العادمة في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، والتي تم تمويلها بقيمة 11 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية.



وينفذ المشروع بالشراكة مع سلطة المياه وبلدية نابلس بالتعاون مع وزارة الزراعة، ويهدف إلى الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي في أراضٍ غرب نابلس ووادي الشعير.



وأشار العطاري إلى أن كمية المياه المعالجة تصل إلى 5 ملايين متر مكعب سنويا، من شأنها أن تروي ثلاثة آلاف دونم من المراعي والبستنة الشجرية.



وأوضح أن إسرائيل تقتطع سنويا 130 مليون شيقل من أموال المقاصة بدل جريان مياه الصرف الصحي إلى داخل أراضي الـ48، منها 25 مليون شيقل سنويا من محطة نابلس الغربية، معتبرا أن مشروع محطة التنقية سيحرم إسرائيل من هذه المبالغ سنويا.



وبين أن الحكومة ستحول فورا قيمة مساهمة المزارعين لموازنة المشروع ، وستتكفل بدفع 65% تقريبا من فاتورة الكهرباء بشكل شهري لتشغيل المحطة.



ويعتبر استخدام المياه المعالجة في الزراعة أحد الخيارات الاستراتيجية لزيادة وفرة المياه وزيادة الأراضي الزراعية المروية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية.