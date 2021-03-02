لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إنّ "عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من آذار/ مارس الجاري، وهي تعتبر مرحلة حساسة ومحطة مهمة من مراحل العملية الانتخابية".



وأضاف طعم الله في تصريح صحفي، أن عملية تحديث وتنقيح بيانات الناخبين في السجل الانتخابي أفرزت إسقاط 70 ألف مواطن وهي فئة من هم أقل من 18 سنة وهؤلاء لا يحق لهم الانتخاب وشطب كافة المتوفيين بناء على كشوفات وزارة الداخلية.



وتابع: "تلقت لجنة الانتخابات يوم أمس 40 اعتراضاً على مستوى محافظات الوطن وفي غالبتيها تصحيح بيانات ولا يوجد أي اعتراض قُدِم على مواطنين".