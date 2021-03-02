الاقتصاد بغزة تقرر تحديد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، رشدي وادي، قراراً لتحديد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب وما في حكمها.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة نص على تحديد أوزان السلع التالية (الأرز، البرغل، الفريكة، المفتول) وجميع البقوليات والحبوب وما في حكمها.



وذكر البيان، أن القرار نص ايضاً على إيقاف انتاج وتعبئة وإدخال عبوات مخالفة للأوزان اعتباراً من بداية شهر يونيو 2021، ويحظر تداول عبوات مجهولة المصدر أو ناقصة البيانات أو ذات أوزان مخالفة للقرار اعتباراً من بداية أغسطس 2021.



وتضمن القرار، أن على الجهات المنتجة والمعبئة والمستوردة للسلع المذكورة في القرار، مراعاة أن تحتوي العبوات المعدة مسبقاً للبيع للمستهلك على أوزان صافية (250جرام، 500جرام، 750جرام، 1 كيلو جرام ومضاعفاتها.



وبين أنه وبموجب هذا القرار يلغى القرار رقم (51) لسنة 2017 بشأن تحديد اوزان بعض السلع.



وأوضح البيان أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف يتعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقة.