شؤون فلسطينية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية
صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم
قيام المستوطنين بإضرام النيران أمام باب الكنيسة الرومانية بالقدس المحتلة للمرة الرابعة خلال شهر، معتبراً أن هذا الاعتداء يأتي في إطار الحرب على الكل الفلسطيني دون تمييز.

وشدد صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صاح اليوم الثلاثاء، على ضرورة إنفاذ القانون الدولي وتضمين ملف اعتداءات المستوطنين إلى محكمة الجنايات الدولية لمسائلتهم على جرائمهم بحق شعبنا.

من جانب آخر، شدد صيدم على أهمية موقف البرلمانيين الأوروبين الذين طالبوا وزراء خارجية بلادهم في 22 دولة أوروبية بالضغط على إسرائيل لوقف مخطط الضم وكذلك موقف الولايات المتحدة القاضي برفضها لأي خطوات أحادية الجانب مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك موقف عالمي يدعم هذه الخطوات.

وقال صيدم: إن المواقف المتتالية من الادارة الأمريكية من شأنها وضع حد ولجم التصعيد الإسرائيلي على الأرض، مؤكدا أن كل المواقف الرسمية السياسية الداعمة لشعبنا هي محل تقدير فيما يتعلق بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والمطلوب أن تترجم إلى خطوات فعلية على الأرض.

من جهة ثانية، قال صيدم: إن إصدار الرئيس مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات يأتي في إطار تنفيذ البيان الختامي لاجتماعات القاهرة الذي حدد طبيعة الخطوات المتتالية التي يجب اتخاذها استكمالا للمشهد نحو العملية الانتخابية.

وأوضح صيدم أن إصدار المرسوم يأتي في وقت كان هناك من رأى بأن هذه الخطوة لن تتحقق وانها ربما ستكون في إطار عملية المناورة لدى المشككين بأن الرئيس سيُقدم على ذلك، مؤكدا أن الخطوات تأتي تباعا تأكيدا على التزامه والقيادة بضرورة توفير البيئة والمناخات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية.

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