شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل المصاب بفيروس (كورونا)، عاصم جميل اشتيه (27 عامًا)، من نابلس.

وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال ورغم المخاطر الكبيرة المتعلقة باستمرار انتشار الوباء، وتصاعد أعداد الإصابات، فإنها تواصل عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي تُساهم في انتشار عدوى الفيروس.

ووفقًا لعائلة المعتقل عاصم، فإن إصابته بالفيروس ثبتت في الـ22 من شباط المنصرم، وهو ما يزال يُعاني من مضاعفات الإصابة حتى تاريخ اعتقاله فجر اليوم من مكان حجره في نابلس.

وطالب نادي الأسير منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر كجهات اختصاص بضرورة، التدخل العاجل من أجل الإفراج عن المعتقل اشتيه، والضغط على الاحتلال بوقف الاعتقالات اليومية الممنهجة.

يذكر أن المعتقل اشتيه، أسير سابق، وهو طالب هندسة حاسوب، في جامعة النجاح الوطنية.







يُشار إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ بداية انتشار الوباء، اعتقلت أكثر من 4000 مواطن/ ة، بينهم مرضى، وكبار في السّن، وأطفال، ونساء.

أخبار ذات صلة

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

وزير الزراعة: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه في نابلس استراتيجي

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

لجنة الانتخابات: عملية الترشح للانتخابات تبدأ في العشرين من مارس الجاري

الاقتصاد بغزة تقرر تحديد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب

الاقتصاد بغزة تقرر تحديد أوزان بعض السلع والبقوليات والحبوب

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من التلاعب بأجندة جولة الحوار

"الديمقراطية" تحذر من التلاعب بأجندة جولة الحوار

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

&#34;الصحة&#34; تصدر بياناً بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

"الصحة" تصدر بياناً بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

مؤسسة محمود عباس تعلن عن منحتين دراسيتين كاملتين في جنوب إفريقيا

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

صيدم: إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مصاب بفيروس (كورونا)

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

لجنة الانتخابات: اجتماع &#34;مهم&#34; يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

لجنة الانتخابات: اجتماع "مهم" يعقد غداً مع الأمناء العامين للفصائل لبحث مرحلة الترشح

&#34;الصحة&#34;: تسجيل 500 إصابة بالسلالة المتحورة بمحافظات الضفة

"الصحة": تسجيل 500 إصابة بالسلالة المتحورة بمحافظات الضفة

مدير عام المستشفيات: بدء العمل بمركز كشدة جنوب طوباس لاستقبال مرضى (كورونا)

مدير عام المستشفيات: بدء العمل بمركز كشدة جنوب طوباس لاستقبال مرضى (كورونا)

منوعات

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

عربي

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

العراق: وصول 50 ألف جرعة من لقاح (كورونا) هدية من الصين

العراق: وصول 50 ألف جرعة من لقاح (كورونا) هدية من الصين

الرئيس الجزائري: الجيش بعيد عن السياسة ونفذنا أغلب مطالب الحراك

الرئيس الجزائري: الجيش بعيد عن السياسة ونفذنا أغلب مطالب الحراك

الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً

الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً