مركز القدس: الاحتلال يهدد المقدسيين بهدم منازلهم حال تصديهم لاقتحامات المستوطنين للأقصى

قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتت تستخدم أسلوبا جديداً في ابتزاز وتهديد المقدسيين بهدم منازلهم في حال تصديهم للمستوطنين في ساحات المسجد الاقصى.



وأضاف الحموري في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن عشرات الآلاف من المنازل مهددة بالهدم في مدينة القدس.





وأشار إلى أن الاحتلال يفرض غرامات مالية عالية على المواطن مما يضطره لعملية الهدم الذاتي للتخفيف من تكاليف الهدم.



رام الله - دنيا الوطن