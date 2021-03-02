سلطة الطاقة: مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة وفّر 10% من الأسعار المتداولة حالياً

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، ان اعتماد التعرفة

الكهربائية لمشروع توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة وفّر حوالي 10% من الأسعار المتداولة حالياً.



ودعا في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، المستثمرين والصناعيين إلى إعادة استثماراتهم في المناطق الصناعية منوها إلى أن هذه التعرفة خاضعة للنموذج المالي لمشروع الطاقة الكهربائية والشمسية ليكون مجدي اقتصاديا لصاحب المشروع.



وأشار ملحم الى انه تم مراجعة التعرفة بشكل دوري مع التطورات المالية لتكون مناسبة للأسعار المتداولة في السوق الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن