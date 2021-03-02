شؤون فلسطينية

"الصحة" تصدر بياناً بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

"الصحة" تصدر بياناً بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن عدد لقاحات فيروس (كورونا) التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها إلى المحافظات الجنوبية، و200 جرعة إلى الديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة، إن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتان منه.

وذكر البيان أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، والعاملين في مراكز علاج (كوفيد-19)، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة بمدينتي رام الله ونابلس.

وأضافت الوزارة أنه تم إعطاء اللقاح أيضا لكل من:

- المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر.

- وزراء الحكومة الفلسطينية.

- رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع سيادة الرئيس ورئيس الوزراء.

- سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها.

- نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.

- العاملون في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

- أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.

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