أمين عام مجلس الوزراء: اعتماد مهنة التعليم وفق معايير عالمية قابلة للقياس

قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، إنه تم اعتماد مهنة التعليم بما يتعلق بتقييم المعلمين وفق معايير عالمية قابلة للقياس

لتأهيله من كافة الجوانب من أجل انتاج طلبة قادرين على التفكير الابداعي والتميز.



وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أهمية مشروع تبني المدارس الذي تم اعتماده لتحسين جودة البيئة الدراسية وكافة مرافق المدرسة، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية لإعداد نظام تنفيذي له وفق معايير محددة.



وأوضح غانم أن العمل جار لوضع اللمسات الاخيرة الفنية منها على مجمل المعاير المرتبطة بقدرة المعلم على بناء قدرة الطالب وشخصية وأن يكون قادرا على حل المشاكل والانتاج، مشيرا إلى أن لجنة ستضع آلية تنفيذية هذا اليوم ضمن الامكانيات المادية المتاحة مع كافة الجهات المعنية.



وبشأن مشروع إعادة استخدام المياه من محطة نابلس الغربية، شدد غانم على أهمية هذا المشروع الحيوي كون هذه المنطقة تنتج ما لايقل عن 14 الف كوب يوميا من المياه حيث يتم دفع مبلغ عليها يزيد عن 13 مليون، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بهدف وقف هذا الهدر المائي واعادة استخدام هذه المياه من خلال بناء خزانات وشبكات نقل وضغط.

رام الله - دنيا الوطن