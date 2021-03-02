فتح بأوروبا: رسالة مئات النواب الأوروبيين لوزراء خارجيتهم استندت بالأساس للقانون الدولي



وشدد نزال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على ضرورة أن تمارس أوروبا واجبها بالاعتراف فورا بدولة فلسطين كاملة السيادة على اراضي عام 1967، وأن توقف إدخال بضائع المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي.





وأضح بأن على وزراء خارجية أوروبا التجاوب مع رسالة النواب الأوروبيين بالعمل على وقف مخطط الضم.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح في اوروبا د. جمال نزال، إن توقيع مئات النواب في برلمانات 22 دولة اوروبية، على رسالة بعثوها إلى وزراء خارجية دولهم لممارسة الضغط على اسرائيل لوقف مخطط الضم، استند بالأساس إلى القانون الدولي وصمود شعبنا في وجه مخططات ترامب ونتنياهو.