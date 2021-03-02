"الصحة": تسجيل 500 إصابة بالسلالة المتحورة بمحافظات الضفة

حذر مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة، مدير صحة جنين، د. وسام صبيحات، من الارتفاع الملحوظ في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا)، وارتفاع نسبة إشغال الأسرة، نتيجة ارتفاع الحالات الخطيرة التي تتطلب تلقي العلاج بالمشافي مبينا أن عدد الحالات النشطة في محافظات الوطن تجاوز 17 ألف حالة.



كما حذر في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، من خطورة السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس والتي تصيب كل الفئات العمرية بما فيهم الشباب والأطفال وسريعة الانتشار.





وأشار إلى أنه تم تسجيل 500 إصابة بهذه السلالة في محافظات الضفة بانتظار نتائج عينات أخرى تم أخذها، متوقعاً أن ترتفع الإصابات نهاية الشهر الجاري نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.





وناشد المواطنين في السياق بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والتعاون مع القطاع الصحي للخروج من الأزمة.

رام الله - دنيا الوطن