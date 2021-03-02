مدير عام المستشفيات: بدء العمل بمركز كشدة جنوب طوباس لاستقبال مرضى (كورونا)

قال مدير عام المستشفيات قي وزارة الصحة، د. نجي نزال إنه سيتم اليوم بدء العمل في مركز كشدة جنوب طوباس لاستقبال مرضى (كورونا).



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن المركز يتسع لـ 10 أسرة عناية مكثفة و30 سرير لمنامات مرضى (كورونا) وتم رفده بالكوادر اللازمة وتجهيزه بكافة الأجهزة والمعدات.



وأضاف نزال أن افتتاح مركز كشدة لعلاج مرضى (كورونا) يأتي في إطار تطبيق خطة وزارة الصحة فيما يتعلق بتوسعة الأقسام والمراكز المخصصة لعلاج مرضى (كورونا) في محافظات الوطن.



وأشار مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة إلى أن لجنة مختصة في الوزارة قامت بدراسة فنية لاحتياجات كافة المراكز من دورا وحتى جنين من أجل زيادة كفاءتها وزيادة عدد الأسرة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطن