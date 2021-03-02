غزة: مستشار وزيرة الصحة يحذر من دخول حالات من الطفرة المتحورة للقطاع

حذر مستشار وزير الصحة، د.فتحي أبو وردة من دخول حالات جديدة من الطفرة المتحورة للفيروس، مما سيجعل الوضع خطيراً وكارثيا في قطاع غزة.





وجدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الدعوة للمواطنين إلى الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



وأشار أبو وردة إلى أن الوزارة قامت بدراسة الاجسام المضادة للمواطنين، وتبين أن نحو 5% قد أصيبوا بفيروس (كورونا) دون أن تظهر عليهم أية أعراض.

رام الله - دنيا الوطن