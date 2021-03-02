القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين بينهم فتاة ويعتدي على آخرين في باب المجلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين في منطقة باب المجلس في محيط المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة واعتدت على آخرين.



وقال مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء مصطفى وعبد الله ورؤى بلالة من الجالية الإفريقية في باب المجلس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتقلت الشاب ناجي الزغير.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي خلال مناوشات بين الجالية الافريقية والاحتلال في باب المجلس بالدفع والضرب، من بينهم والد المعتقلين الاشقاء.