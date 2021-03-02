"الأشغال" بغزة: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية



من جانبه، قال وكيل الوزارة، ناجي سرحان أن صرف المستحقات المالية للمقاولين سيساهم بشكل كبير في إنجاز المشاريع القائمة، مؤكدًا أن عملية صرف المستحقات تمت حسب النظام المالي المعمول في المنحة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعات مالية جديدة لشركات المقاولات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار ضمن المنحة الإيطالية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 455,425.7 يورو.وأشارت الوزارة أنه تم تحويل أربع دفعات لصالح المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحية، وإنشاء مشروع 111 وحدة سكنية، في حي الندى شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة (شهاب) المحلية.