إسرائيل: انطلاق حملة لتطعيم المتعافين من مرض (كورونا)



هذا وانطلقت اليومَ حملةٌ لتطعيم المتعافين من المرض البالغِ عددُهم في إسرائيل، نحوَ 700 ألف.





ويذكر أنه بامكان هؤلاء أخذُ اللقاح، إذا مرت ثلاثةُ أشهر على الأقل من موعد الشفاء.



وجاء من وزارة الصحة، بأن المتعافين يحتاجون لجرعةٍ واحدةٍ فقط، لأن لديهم كميةً معينةً من الأجسام المضادة للفيروس.





أما المتعافى الذي لا يريد تلقي التطعيم، فإنه لن يفقِدَ حقَّه في حيازة الشارة الخضراء.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه تم حتى الآن تطعيم قُرابةِ أربعة ملايين و800 ألفِ شخصٍ في إسرائيل، بالجرعة الأولى من اللقاح، بينهُم أكثرُ من ثلاثة ملايين و400 ألف مواطن تلقَّوا الجرعةَ الثانيةَ أيضًا.