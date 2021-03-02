طولكرم: إغلاق بلدة كفر عبوش لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم، لمدة يومين بدءاً من اليوم، ، باستثناء المخابز والصيدليات، وطلبة الثانوية العامة، بسبب فيروس (كورونا).



وأكد أبو بكر في تصريح صحفي، أن هذا الإغلاق جاء في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة، في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



وشدد على أهمية الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي هذا الفيروس.