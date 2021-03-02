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مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي

مصر والسودان: بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا المائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب بيان مصري سوداني، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا، بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق، بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف البيان وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا المائي".

وشدد البيان على أنه "يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن تعبئة سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضراره"، مشيراً إلى أن "ملء إثيوبيا للسد دون اتفاق يهدد سدود السودان وحياة 20 مليون شخص".

في السياق، وقع رئيسا أركان الجيشين السوداني والمصري، في الخرطوم، اتفاق تعاون عسكري يشمل تأمين الحدود والتدريب.

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