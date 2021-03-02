العطاري: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه بنابلس استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية





ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي في اراضي غرب نابلس ووادي الشعير.



وأشار العطاري إلى أن كمية المياه المعالجة تصل إلى خمسة ملايين متر مكعب سنويا ومن شأنها أن تروي 3000 دونم من المراعي والبستنة الشجرية.



واوضح العطاري، بأن إسرائيل تقتطع سنويا 130 مليون شيكل من أموال المقاصة بدل جريان مياه الصرف الصحي الى داخل الخط الاخضر منها 25 مليون شيقل سنويا من محطة نابلس الغربية، معتبراً أن مشروع محطة التنقية سيحرم إسرائيل من هذه

المبالغ سنويا.



وأوضح بأن الحكومة ستحول فوراً قيمة مساهمة المزارعين لموازنة المشروع، وستتكفل بدفع 65 % تقريبا من فاتورة الكهرباء بشكل شهري لتشغيل المحطة.



ويعتبر استخدام المياه المعالجة في الزراعه أحد الخيارات الاستراتيجية لزيادة وفرة المياه وزيادة الاراضي الزراعية المروية وخاصة في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية.









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الزراعة، رياض العطاري، أهمية قرار الحكومةالفلسطينية يوم أمس والقاضي بموافقتها على دفع مساهمة المزارعين المالية لتشغيل محطة معالجة المياه العادمة في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، والتي تم تمويلها بقيمة 11 مليون يورو من بنك التنمية الألماني وينفذ بالشراكة مع سلطة المياه وبلدية نابلس بالتعاون مع وزارة الزراعة.