شؤون فلسطينية

العالول: فتح قررت الذهاب للانتخابات لتحقيق الوحدة وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية

العالول: فتح قررت الذهاب للانتخابات لتحقيق الوحدة وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، اليوم الثلاثاء: إن فتح قررت الذهاب إلى الانتخابات؛ لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية، وتفعيل سلطة الشعب الفلسطيني التشريعية.

جاء ذلك، خلال اطلاعه القنصل السويدي العام، جيسيكا اولسون، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأضاف: يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي، التي تركت آثاراً يتوجب معالجتها مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الديمقراطية كمفهوم وقيم، هي جزء حي من قيم المجتمع الفلسطيني.

من جانبها، أكدت القنصل السويدي، دعم بلادها للشعب الفلسطيني، وتطلعاته في بناء مجتمع ديمقراطي.

أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

"الأشغال" بغزة: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاغتنام الموقف الدولي من الاستيطان بتعليق الاعتراف بإسرائيل

"الديمقراطية" تدعو لاغتنام الموقف الدولي من الاستيطان بتعليق الاعتراف بإسرائيل

طولكرم: إغلاق بلدة كفر عبوش لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

طولكرم: إغلاق بلدة كفر عبوش لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

المطور يفتتح ورشة عمل افتراضية حول إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي

المطور يفتتح ورشة عمل افتراضية حول إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي

الاحتلال يُصوب سهامه نحو الانتخابات الفلسطينية باستهدافه للكتلة الإسلامية

الاحتلال يُصوب سهامه نحو الانتخابات الفلسطينية باستهدافه للكتلة الإسلامية

العطاري: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه بنابلس استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية

العطاري: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه بنابلس استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية

زعارير: مرسوما محكمة الانتخابات والحريات خطوات عملية تعزز الثقة

زعارير: مرسوما محكمة الانتخابات والحريات خطوات عملية تعزز الثقة

فلسطين تُسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال&#34; بغزة: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

"الأشغال" بغزة: صرف مستحقات مالية للمقاولين ضمن المنحة الإيطالية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاغتنام الموقف الدولي من الاستيطان بتعليق الاعتراف بإسرائيل

"الديمقراطية" تدعو لاغتنام الموقف الدولي من الاستيطان بتعليق الاعتراف بإسرائيل

طولكرم: إغلاق بلدة كفر عبوش لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

طولكرم: إغلاق بلدة كفر عبوش لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

المطور يفتتح ورشة عمل افتراضية حول إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي

المطور يفتتح ورشة عمل افتراضية حول إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي

الاحتلال يُصوب سهامه نحو الانتخابات الفلسطينية باستهدافه للكتلة الإسلامية

الاحتلال يُصوب سهامه نحو الانتخابات الفلسطينية باستهدافه للكتلة الإسلامية

العطاري: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه بنابلس استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية

العطاري: قرار الحكومة المتعلق بمحطة معالجة المياه بنابلس استراتيجي لبرنامج التنمية الزراعية

زعارير: مرسوما محكمة الانتخابات والحريات خطوات عملية تعزز الثقة

زعارير: مرسوما محكمة الانتخابات والحريات خطوات عملية تعزز الثقة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

القضية الفلسطينية.. سبب اعتذار رغدة عن مسرحية (بودي جارد)

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

الإعلامية كيوان تفضح حقيقة صورها الجريئة مع عمرو دياب.. كانت مقصودة

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

فرقة (BTS) الكورية .. من جديد في السعودية بدعم من تركي آل شيخ

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

من هي الفنانة التي قتلتها إسعاد يونس المجنونة؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

(أخر أبناء جيله).. ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

دنيا بطمة من مؤتمر صحفي تكشف حقيقة حساب (حمزة مون بيبي)

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

أبلة فاهيتا تنطلق في عالم التمثيل .. ومنصة (نتفلكس) ترحب بها

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

ما حقيقة إرتباط شيرين رضا بشاب عشريني ؟

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

عربي

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

العراق: وصول 50 ألف جرعة من لقاح (كورونا) هدية من الصين

العراق: وصول 50 ألف جرعة من لقاح (كورونا) هدية من الصين

الرئيس الجزائري: الجيش بعيد عن السياسة ونفذنا أغلب مطالب الحراك

الرئيس الجزائري: الجيش بعيد عن السياسة ونفذنا أغلب مطالب الحراك

الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً

الرئيس التونسي: نحتاج اليوم لقاحات ضد (كورونا) وضد الكذب والافتراء أيضاً