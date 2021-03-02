العالول: فتح قررت الذهاب للانتخابات لتحقيق الوحدة وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية





جاء ذلك، خلال اطلاعه القنصل السويدي العام، جيسيكا اولسون، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.



وأضاف: يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي، التي تركت آثاراً يتوجب معالجتها مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الديمقراطية كمفهوم وقيم، هي جزء حي من قيم المجتمع الفلسطيني.



من جانبها، أكدت القنصل السويدي، دعم بلادها للشعب الفلسطيني، وتطلعاته في بناء مجتمع ديمقراطي.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، اليوم الثلاثاء: إن فتح قررت الذهاب إلى الانتخابات؛ لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية، وتفعيل سلطة الشعب الفلسطيني التشريعية.