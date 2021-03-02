فلسطين تُسجل ارتفاعاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما سجلت وزارة الصحة، ست وفيات، و2412 إصابة جديدة بالفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وكانت وزارة الصحة، سجلت أمس الاثنين، 16 حالة وفاة، و1724 إصابة جديدة بالفيروس.



كما تم تسجيل 1316 حالة تعافٍ في نفس الفترة الزمنية، وفق ما أوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين.



وقالت: إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في الضفة: الخليل 2، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: الخليل 357، نابلس 281، طولكرم 120، سلفيت 98، بيت لحم 203، رام الله والبيرة 451، ضواحي القدس 125، طوباس 36، أريحا والأغوار 32، قلقيلية 47، جنين 69، وفي قطاع غزة 154، مدينة القدس 439.



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل 228، نابلس 117، طولكرم 38، سلفيت 35، بيت لحم 59، رام الله والبيرة 264، ضواحي القدس 80، طوباس 12، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 17، جنين 46، قطاع غزة 123، مدينة القدس 297.



وبينت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 114 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.