بلدية غزة تُعلن عن مسابقة لتصميم نصب تذكاري لدوار "دُولة"



ودعت البلدية الفنانين والمبدعين والشركات الهندسية والأفراد الذين لديهم الإمكانيات والرغبة في المشاركة في المسابقة للتوجه لدائرة العلاقات العامة في البلدية، خلال ساعات الدوام الرسمي للبلدية من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً والحصول على نسخة عن الشروط المرجعية للمشروع، موضحةً أن آخر موعد لتقديم المقترحات هو 25 من شهر آذار/ مارس الحالي.



وأوضحت أنه سيتم تخصيص مبلغ بقيمة 1000 دولار للفائز بالمركز الأول، و700 دولار للفائز بالمركز الثاني، و500 دولار للفائز بالمركز الثالث.



ولفتت البلدية، إلى أن الهدف من إنشاء النصب، هو تعزيز وتطوير الثقافة التراثية والفنية للمدينة من خلال إقامة عناصر فنية تذكارية في أماكن مهمة في المدينة، وتجميل المدينة من خلال إضافة معالم منسقة وجميلة، بالإضافة إلى تعريف المكان من خلال إضافة عنصر فني ومميز.



وكانت بلدية غزة، قد أنجزت خلال شهر شباط / فبراير الماضي أعمال إنشاء الدوار لحل مشكلة ازدحام الحركة المرورية في المنطقة، بتمويل ذاتي، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 230 ألف شيكل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، عن مسابقة لتصميم نصب تذكاري لدوار "دُولَة" الواقع على تقاطع شارعي عون الشوا، وصلاح الدين، في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ضمن جهودها لتجميل الدورانات والميادين، ودعم الفنانين والمبدعين.