شؤون فلسطينية

الأوقاف: أكثر من 21 تدنيساً للأقصى ومنع رفع الأذان 49 مرة بالحرم الإبراهيمي

الأوقاف: أكثر من 21 تدنيساً للأقصى ومنع رفع الأذان 49 مرة بالحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقريرها عن انتهاكات الاحتلال للمقدسات خلال شباط/ فبراير الماضي: "إن الاحتلال دنس المسجد الأقصى، أكثر من 21 مرة، وقام بعملية هدم وتوسيع بجوار مسجد البراق، واعتدى للمرة الثانية على الكنيسة الرومانية بالقدس، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي (49) وقتاً".

وشهد هذا الشهر، تطورين بارزين، كما رصدته العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف، وهما، الأول: قيام الاحتـلال باستغلال جائحة (كورونا)، لإمعان سيطرته على الأقصى ومحيطه، بافتتاحه مركز تطعيم في المدرسة العمرية على مسافة أمتار شمال الأقصى، والثاني الجديد في الاقتحامات، ما حصل من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ومن عدة أبواب على غير العادة.

وحلت هذا الشهر ذكرى مرور عامين على "هبة باب الرحمة"،
والتي تمكن المقدسيون فيها، من فتح المصلى واستعادته إلى حضن المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقته شرطة الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، ومازال العنوان الصمود والتحدي، والحفاظ على الإنجاز رغم قساوة سياسة الاحتلال، وسعيه الحثيث لإعادة إغلاقه، كما حلَّت الذكرى الـ 27 للجريمة النكراء بحق المصلين بالحرم الإبراهيمي الشريف.

ورصد التقرير استمرار الاحتلال بأعمال التهويد والحفريات في ساحة البراق، وفي سور القدس الغربي، وقيام ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال بجولة في شارع صلاح الدين بالقدس وهو يحمل صورا لمخطط تهويدي جديد يستهدف الشارع والمحلات، وفي الخليل أيضاً واصل الاحتلال عملية تغيير أسماء الشوارع وحارات البلدة القديمة.

ولا يكاد يمر يوم على حراس المسجد الأقصى، إلا والاحتلال يكيد لهم المكائد، تارة بالإبعاد، او الاعتقال، حيث ابعد هذا الشهر العديد، وهدم منزل عائلة مسؤول حراس المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية فادي عليان ولم تسلم المقابر من تدنيسات المحتل وسوائبه، وأقدم مستوطنون على تأدية طقوسٍ قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 وأكد وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، أن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس، والمسجد
الأقصى والحرم الابراهيمي تستدعي وقفة جادة، مبيناً ان سلطات الاحتلال تواصل سياستها الرامية للانقضاض على المسجد الأقصى والإبراهيمي عبر عدة مشاريع وبرامج تهويدية خطيرة جدا، سواء ما يتعلق بالأرض والتراث، أو ما يتعلق بالمضايقات وتحديد أعداد المصلين وحملة الإبعادات والتي أخطرها الواقعة على حراس المسجد الأقصى لأسباب لم تعد خافية على أحد.

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