عُمان: فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توسعت اللجنة العليا لمواجهة فيروس (كورونا) في سلطنة عمان، الاثنين، في تدابير مواجهة الجائحة، بغلق مبكر للمتاجر واستمرار التعلم عن بعد.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، قررت اللجنة عقب اجتماع اليوم إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.



وسيكون الإغلاق من 4 آذار/مارس الجاري، وحتى 20 من الشهر ذاته، باستثناء محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، وفق المصدر ذاته، وكما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وقررت اللجنة استمرار طلبة المدارس الحكومية، في تلقي التعليم عن بعد من 7 آذار/مارس وحتى 11 من الشهر ذاته.



وأرجعت اللجنة قرارها الجديد إلى "حماية أفراد المجتمع من مزيد من انتشار الفيروس، خصوصا سلالاته الجديدة سريعة العدوى".



ودعت اللجنة المواطنين إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، (..) وتجنّب إقامة التجمّعات".