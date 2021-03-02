الخليل: القبض على 35 مطلوباً للعدالة وإتلاف 24 مركبة غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على 35 مطلوباً للعدالة، وأتلفت 24 مركبة غير قانونية في الخليل.



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام في الشرطـة، بأنه وفي إطار عمل جهاز الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة اليوم بالقاء القبض على 38 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 110 مذكرات قضائية، بالإضافة لإتلاف 24 مركبة غير قانونية في الخليل.



وأكدت تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين وفق المقتضى القانوني وتحرير مخالفات واتخاذ التدابير القانونية بحق أصحاب المركبات غير القانونية اصولاً.