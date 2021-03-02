الخليل: الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محال تجارية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة اليوم عدداً من المخالفات وأغلقت محال تجارية لمخالفتهم إجراءات السلامة العامة في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال متابعة شرطة محافظة الخليل لمدى الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة المعلن عنها مؤخرا في ظل الحالة الوبائية الخطيرة التي تمر بها البلاد، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 220 مخالفة بحق مواطنين وسائقي مركبات وأصحاب محال تجارية، بالإضافة لإغلاق 150 محل تجاري لمخالفتهم إجراءات السلامة العامة.



وأكـدت علـى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من شأنه الحد من انتشار الفايروس والمحافظة على الصحة العامة.