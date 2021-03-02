شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء.

وسيكون السفر للحافلتين، الثالثة والرابعة من الكشف الأخير (2021/6)، فيما سيكون التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت "الداخلية" بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.


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