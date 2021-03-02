الإسلامية المسيحية تُدين بشدة الاعتداء الرابع على الكنيسة الرومانية في القدس





واعتبرت الهيئة، أن مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تسيء إلى حياة المسيحيين فحسب، بل تسيء أيضاً إلى العديد ممن لا يزالون يؤمنون بالحوار والاحترام المتبادل، وهذه الأعمال في الحقيقة تتعارض مع روح التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة.





وطالبت الهيئة من جميع السلطات السياسية والدينية في المدينة المقدسة، أن تتحد بإدانة هذه الأعمال، التي تكررت في الأشهر الأخيرة في القدس من جهة، وحث السلطات الإسرائيلية على التحقيق في هذه الحوادث بجدية، وتقديم المعتدين إلى العدالة من جهة ثانية.

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بشدة، الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكنيسة الرومانية، ليلة أمس، في مدينة القدس المحتلة، بقيام المستوطنين بإشعال النار في مدخل دير الكنيسة.