الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على 13 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 29 مذكرة قضائية وضبطت 4 مركبات غير قانونية في جنين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.