مستوطن يحاول دعس عدة مواطنين شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنا يقود سيارة من نوع متسوبيشي صفراء اللون، حاول دعس عدد من المواطنين بالقرب من مدخلي بلدتي برقة وبزاريا شمال نابلس.



وأشار دغلس في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن المستوطنين يحاولون فرض أمر واقع في المنطقة، ويتواجدون بشكل شبه يومي في أراضي مستوطنة (حومش) المخلاة منذ العام 2005 جنوب جنين، وينفذون اعتداءات ضد الأهالي والمركبات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.