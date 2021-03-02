قلقيلية: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة قامت بتحرير 43 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات كما قامت بإغلاق 35 محلا تجارياً.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.