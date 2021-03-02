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السعودية تضع شرطاً "رئيسياً" لأداء فريضة الحج هذا العام

السعودية تضع شرطاً "رئيسياً" لأداء فريضة الحج هذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن الحصول على لقاح فيروس (كورونا)، سيكون شرطاً رئيسياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

جاء ذلك، في تعميم (قرار) وزاري، نقلته صحيفة (عكاظ)، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح الربيعة عدد الحجاج، الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدوداً من الداخل مثل حج العام الماضي، أم سيشهد مشاركة أوسع؟

وقال الربيعة مخاطباً وزارته "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح (كورونا) للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

ودعا إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج.

ووجه الوزير، بتكوين لجنة لقاحات (كورونا) للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

وشهد حج العام الماضي موسماً استثنائياً، ومراعاة لجائحة (كورونا)، واقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10000 من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون العام قبل الماضي من كل أرجاء العالم.

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