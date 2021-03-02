العراق: وصول 50 ألف جرعة من لقاح (كورونا) هدية من الصين

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رام الله - دنيا الوطن

وصلت 50 ألف جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، هدية من الحكومة الصينية.



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن "طائرة عسكرية عراقية وصلت من الصين تحمل 50 ألف جرعة لقاح (سينوفارم) هدية من الصين، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن".



وقال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي: "تم الاتفاق مع السفير الصيني في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح (سينوفارم) وبشكل عاجل".