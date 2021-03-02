جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية؛ لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بتحرير 129 مخالفة بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري، بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.