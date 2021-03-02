دولي

بمشاركة عدة دول عربية.. إسرائيل تبحث تأسيس "تحالف دفاعي" إقليمي

بمشاركة عدة دول عربية.. إسرائيل تبحث تأسيس "تحالف دفاعي" إقليمي
نتنياهو ووزيرا الخارجية الإماراتي والبحريني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن إسرائيل، تجري اتصالات مع دول غربية، لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل ما وصفته "التهديد الإيراني".

وأضافت: بأن التقارير حول محادثات مسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في عواصم عربية، تزايدت في الأيام الأخيرة

وأشارت (مكان) إلى المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، بالإضافة إلى لقاء وزير الجيش، بيني غانتس، بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

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