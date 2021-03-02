حماس: حملة الاعتقالات بالضفة محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء: إن حملة الاعتقالات، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أبناء الكتلة الإسلامية في الجامعات بالضفة الغربية، "محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة".





وأوضحت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن حملة الاعتقالات، التي تشنها قوات الاحتلال في صفوف طلبة الجامعات من أبناء الكتلة الإسلامية، "تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات المقبلة، كما أنها محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة من أبناء شعبنا".



وأضافت: "نؤكد أن مسيرة التوافق الوطني والشراكة هي أولوية وطنية، وإن حركة حماس التي قدمت الشهداء والمقاومين في ميادين المواجهات العسكرية، ستواصل إصرارها على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، على مبدأ الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والبدء ببرنامج نضالي وطني شامل؛ لمواجهة الاحتلال والاستيطان".



ودعت حماس جميع الأحرار في العالم، وبرلمانات الشعوب الديمقراطية والصديقة، إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال، الذي يستهدف الديمقراطية الفلسطينية منذ سنوات، وإن حملات الاعتقال، تأتي في سياق سياسة الاحتلال التي انتهجها منذ العام 2006 بتقويض الحياة السياسية الفلسطينية، وإقصاء طرف فلسطيني مهم وفاعل، وامتلك شرعية الصندوق، بإرادة وطنية خالصة.

رام الله - دنيا الوطن