إيران تحذر من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن على واشنطن اتخاذ خطوات لإثبات حسن النية وبناء الثقة، مشيراً إلى أنها "لم تتحرك بهذا الاتجاه".



وأضاف وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأنه "لا يمكن لواشنطن أن تدعي بأنها تسعى للدبلوماسية قبل رفع العقوبات عن إيران، و"على شركائنا في الاتفاق النووي أن يحثوا واشنطن على العودة للاتفاق النووي".



وتابع ربيعي: بأنه "لا يمكن لإدارة بايدن أن تواصل سياسة ترمب وتنتظر نتائج مختلفة، ولا خيار لحل الخلافات سوى الدبلوماسية لكن يجب أن تكون مبنية على حسن النية".



وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بأن طهران تؤكد للعالم أن برنامجها النووي سيظل برنامجا سلميا و تحت إشرف دولي قانوني.



وحذر ربيعي باسم الحكومة الإيرانية، من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتنا لأنه سيؤثر على الجهود الدبلوماسية.