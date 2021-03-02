الشيوخي يقدم مبادرة لحل أزمة "تفريغات 2005"

قدم عزمي الشيوخي، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، مبادرة لحل مشكلة "تفريغات 2005" في قطاع غزة.



وفيما يلي نصوص المبادرة:



أولاً: مرسوم وفق قرار الرئيس محمود عباس بالتعامل مع موظفي "تعيينات 2005" فما فوق كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري منهم حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.



ثانياً: إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير خاطئة (كيدية) لكل من يثبت بأنه ملتزم بالشرعية الفلسطينية.



ثالثآ: إعادة انتظام استخراج التأمين الصحي العسكري الشخصي والعائلي من الخدمات الطبية العسكرية والمحرومين منه منذ 13عاماً الآن بأن العلاج هو حقنا في المواطنة كفلسطينيين.



رابعآ: رفع قيمة الراتب من 1500 شيكل إلى ما تراه الحكومة مناسبآ بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الحكومة مؤخراً.



خامسآ: اعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50% من قيمة الراتب طيلة 19 شهراً في أزمة احتجاز أموال المقاصة في حكومة د. الحمدالله ومؤخرآ حكومة د . محمد إشتية .



رام الله - دنيا الوطن