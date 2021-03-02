شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في جالود جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في جالود جنوب نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية (احيا) هاجموا منازل المواطنين في جالود، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بنوافذ المنازل، وتحطيم زجاج مركبة، تعود ملكيتها للمواطن محمد كمال فرحان عباد.

وذكر، أن هذه المنطقة والقريبة من البؤرة الاستيطانية، تشهد اعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين.

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