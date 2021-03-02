شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
سجل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية، لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 1734  فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بسيطاً، بعدما كانت الصحة بغزة، رصدت أول أمس 94 إصابة جديدة.

وأضافت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، بأن 123 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، قد تعافت فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 55430 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 1780 حالة، وإجمالي المتعافين 53097 حالة، وإجمالي الوفيات 553 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 33 حالة.

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