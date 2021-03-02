الرئيس الجزائري: الجيش بعيد عن السياسة ونفذنا أغلب مطالب الحراك

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن جيش بلاد "محترف" و"بعيد عن السياسة"، معتبراً أنه تم "تقريبا تلبية أغلب مطالب" ما وصفه بـ"الحراك الأصيل".



جاء ذلك خلال رد تبون على سؤال حول مطالب بـ"تمدين" نظام الحكم في الجزائر، وذلك أثناء مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي.



وقال تبون إن نظام الحكم في الجزائر واضح، والجيش دخل مرحلة الاحترافية، وهو بعيد عن السياسة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأضاف: لا أظن أن هناك جيشا في العالم الثالث محترف مثل الجيش الجزائري، وهو يطبق تعليماتي بصفتي وزيرا للدفاع وقائدا أعلى للقوات المسلحة.



وقال تبون: إن رافعي هذه الشعارات أقلية، وهو شعار قديم تتبناه أطراف (لم يسمها) منذ قرابة 15 سنة، مشدداً على أن عودة مسيرات الحراك الشعبي، خلال الأيام الأخيرة، "لا تزعجه".



وأردف: "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة، وهناك آخرين خرجوا لأسباب أخرى".



واستطرد: "وليس كلهم مع مطالب الحراك الأصلي، الذي تم تقريبا تلبية أغلب مطالبه، على غرار إلغاء العهدة الخامسة (ولاية رئاسية خامسة كان يريدها بوتفليقة) وعدم تمديد العهدة الرابعة، والتغيير الحكومي، وحل البرلمان".